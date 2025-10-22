Isabel Preysler presenta sus memorias: "Soy lo que soy por mi infancia, doy las gracias a mis padres"

Dedica el libro a sus nietos y publica las cartas de amor de Vargas Llosa para demostrar que "era feliz"

Isabel Preysler: "El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer"

Rodeada de cámaras y flashes, a sus 75 años, Isabel Preysler posaba esta mañana ante la prensa para presentar su libro 'Mi Verdadera Historia". La socialité ha presentado su proyecto más especial, una autobiografía en la que ha estado trabajando sin descanso varios meses, en una multitudinaria rueda de prensa en el madrileño Hotel Ritz en la que como no podía ser de otra manera, ha estado arropada por alguna de sus mejores amigas, como Nuria González, y por su hija Tamara Falcó.

El estilismo elegido por la 'reina de corazones' en este día tan señalado, un impecable total look blanco compuesto por un traje sastre con pantalón fluido y blazer estrecha con solapas redondeadas y cierre de un solo botón, top satinado de cuello redondo al tono, clutch de piel, y salones nude, derrochando elegancia en un color reflejo de la pureza como es el blanco.

A su lado, demostrando que es uno de sus grandes pilares y presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, la marquesa de Griñón, que en contraste con su madre ha optado por un sofisticado conjunto de su propia colección TFP by Pedro del Hierro en color vino, formado por un pantalón de pinzas y una preciosa blazer con cinturón en lazada.

Con "Mi Verdadera Historia", la reina de corazones dedica sus memorias a sus 7 nietos. "Espero que cuando crezcan se sientan muy orgullosos de su lala", confiesa. Es su portada más exclusiva. 366 páginas que relatan su infancia en Filipinas y los grandes amores que han marcado su vida. "Soy como soy por la niñez que he tenido y tengo que dar gracias a mis padres por ello", reconoce.

Comparte sus momentos más personales desde las infidelidades de Julio Iglesias hasta los celos de Miguel Boyer, al que reconoce como el "amor de su vida". Con el Marqués de Griñón encontró la cualidad que más valora en la vida: la bondad. Tras su muerte conoció a un premio Nobel. Mario Vargas Llosa fue su último amor. 7 años de relación desde que le besó en el famoso ascensor. Hoy le recuerda con cariño y en su libro comparte todas sus cartas de amor en la que se refleja cómo vivía con ella y, sobre todo, lo enamorado que estaba. Sobre esto, Isabel ha dejado claro que "no" teme acciones legales por parte de los hijos del que fuera Premio Nobel.

Además, ha recalcado que "estaba escribiendo el libro y él se murió mientras yo terminaba el libro, creo incluso que lo terminé antes de que se muriese". Las cartas las ha publicado porque "son mías y yo puedo publicarlas" y lo ha hecho porque "su entorno ha dicho que él no era feliz y yo quería demostrar que eso no era verdad, él era feliz y yo también lo era". Por eso, 'la Reina de corazones' cree que "no pueda molestar absolutamente a nadie".

En la rueda de prensa se ha vivido un momento de lo más emotivo cuando se le preguntaba por Íñigo Onieva y esa crisis sentimental que vivió su hija Tamara en el pasado. Ante eso, Isabel ha asegurado que "Tamara cree en el perdón y me ha hecho a mí creer en el perdón también y, además, vía Tamara he llegado a querer a Íñigo". Tanto que "le quiero como un hijo más, le quiero tanto como a Fernando y Christian, es uno más de la familia".

Isabel ha confesado ante todas las cámaras que a pesar de haber "tenido muchos amores, el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer".

En la presentación del libro, Tamara ha confesado que "en nuestra familia no todo son cosas bonitas y creo que ha tratado unos temas muy complicados con esa elegancia que le caracteriza y le agradezco su honestidad porque son cosas que en muchos casos yo no sabía". Además, ha asegurado haber descubierto "no solo a una madre, sino a una mujer".

Preysler ha desvelado encontrarse en "un momento de paz, tranquilidad y de felicidad". Una declaración que ha provocado la risa de su hija Tamara: "Eso no vende, mami", a lo que la 'reina de corazones' le ha respondido: "pero es verdad".