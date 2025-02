La ceremonia de los Oscar ya está preparada. La gala se va a celebrar este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. 'Emilia Pérez', 'The Brutalist' y 'Wicked' encabezan la lista de nominaciones y títulos como 'Cónclave' o 'Anora' llegan con mucha fuerza a la recta final. La fiesta del cine en la que, aunque no todos consigan una estatuilla, tampoco se irán con las manos vacías, según informa Montse Ávila.

Cada vez queda menos para escuchar estas míticas palabras: “And the Oscar goes to”. Pero los que no se lleven la estatuilla no se irán sin nada. ‘Todos Ganan’, así se llama el pack de regalos que recibirán 25 de los nominados y que supera los 200.000 euros: casi 40.000 euros más que el año pasado.