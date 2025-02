Los primeros años pueden estar marcados por diversas complicaciones y carencias afectivas por parte de los progenitores, causando lo que la psicóloga califica como “el trauma del desarrollo ”. Este se forja a través de “pequeñas negligencias de afecto, pequeños abandonos emocionales” que se acaban “transformando a veces en esa herida de desarrollo que termina convirtiéndose en tu propia voz. Te acabas hablando como te hablaron. Por eso siempre decimos: ‘Yo no quería ser de esta manera’”.

Esto “tiene una repercusión en cómo tratan a sus parejas, a sus familias, a sus hijos y a sus hijas”. La psicóloga considera que es fundamental hacer este proceso antes de tener hijos: “Yo siempre digo que tener hijos es un espejo a tu propia infancia porque te pone delante aquellas partes tuyas internas que tal vez no tienes del todo ubicadas porque no hemos tenido tiempo de pararnos a revisar lo que hemos sido o que por generación no era un tema que habitualmente se hablara”.