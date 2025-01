Un día en la redacción de Noticias Cuatro: los protagonistas de un éxito que cumple un año

Hace un año estábamos de estreno: ' Noticias Cuatro' regresaba a la pantalla después de cinco años sin emitirse y lo hacía con un plató renovado, tecnológico e innovador, y un nuevo equipo de presentadores y reporteros. En el primer aniversario de este relanzamiento, el ambiente es de celebración, no solo por haber llevado a los hogares información rigurosa y bien comunicada, sino también porque la audiencia ha acompañado todo este proceso.

Lo primero que llama la atención es el buen rollo que se percibe nada más entrar en la redacción. No es que todo sean risas. Para nada. Las caras son de concentración y siempre hay prisas. Preparar un directo a diario no es sencillo y no hay demasiados huecos, aunque los ritmos difieren: por la mañana, todo es muy frenético, por la tarde, las reuniones de escaleta son mucho más pensadas. Hay que ofrecer algo distinto a los que ya se han informado durante el día por otras vías.