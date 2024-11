El equipo de 'Noticias Cuatro Fin de Semana sorprende a Marta Reyero con un homenaje tras su premio Ondas: “Y ahora, ¿qué digo yo?"

“Como todos los sábados, Marta, nos suele elegir siempre una música con la que nos vamos, pero hoy, Marta, lo siento mucho, esto es una sorpresa porque no lo sabe, pero esa música que es también creo de tu gusto es para acompañar este pequeño homenaje de tu equipo por ese premio Ondas de esta semana”, ha explicado su compañero Roberto Arce, dando paso a un vídeo dedicado a la periodista, en el que ha sonado de fondo la canción ‘Thinking of You, de Paul Weller.