El divertido zasca de Carlos Areces a Dani Martínez que desata la risa de Chenoa: "Tú tampoco eres Jimmy Fallon"

"Estoy muy bien en esta temporada, me ponen los colores y tengo que adivinar cuál es verde y rojo, pero yo me lanzo a saber qué va a pasar antes, que no es mi cometido", entonaba el presentador con la pregunta para nuestros invitados de si han vivido algún momento incómodo con una celebrity, a lo que Carlos Areces decía algo: "Yo digo que son tres verdes". Y Dani Martínez bromeaba: " Tampoco sois gente que se haya codeado con mucha celebrity ".

Al salir dos respuestas positivas y una negativa, Carlos Areces se dirigía a Juana Acosta: "No mientas, algún problema has tenido con alguna celebrity". Pero Dani no creía esto: "Estás jugando a la psicología inversa de que Juana está mintiendo y yo no he dicho que sea ella, Juana tiene una carrera internacional, un poco más que la tuya, por lo tanto tiene más capacidad de haberse juntado con alguna celebrity en algún momento".