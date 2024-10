Una transeúnte le regala un neceser como premio de consolación al concursante tras haber perdido 1.800 euros

Xuso Jones acude a la ciudad de Vitoria Gasteiz para jugar a 'Lo sabe, no lo sabe' y ganar hasta 50.000 euros sin responder a ninguna pregunta con Jose , el encargado del bar al que va el presentador y el equipo de producción a disfrutar de unos pintxos.

Tras ver cómo el equipo de producción y Xuso Jones degustan algunos de los manjares propios de Vitoria, Jose se enfrenta a la primera ronda de 'Lo sabe, no lo sabe' y tiene que buscar a alguien que se sepa el nombre del océano más grande del planeta. Sin embargo, nuestro encargado del bar parece no tener muy buen ojo, puesto que escoge a la persona que no se sabe la pregunta, por lo que tendrá que acudir a la 'llamada de emergencia'.