La pareja con más feelings de 'First Dates' se enamora al ritmo de 'Colgando tus manos'

Valentina, más conocida como 'Ryo' acude al restaurante del amor para mantener una cita con Yuri

"Rompimos. Pasó de todo. Mentía... unos cuernos que no sé cómo he podido entrar por esa puerta". Yuri explica cómo casi se casa con el chico que le engañó

Valentina, más conocido como 'Ryo', es la siguiente soltera que viene al restaurante del amor de 'First Dates' para encontrar a la persona de su vida. Es estilista de caracterización y es de las que se atreve a todo. "Creo que mi grupo me quiere por eso. Porque les doy como una chispa", explica a las cámaras del programa.

Nada más entrar por la puerta, Carlos Sobera empieza a preguntar sobre el apodo que tiene y su origen. La soltera responde que 'Ryo' viene de un "personaje de anime" que le gusta mucho. Además, Valentina aprovecha para definirse como no binario. "Yo he tenido muchas veces el pelo rapado o súper corto. Ahora me gusta más el pelo largo... Vas como por épocas. No me quiero ceñir a una cosa porque me gustan ambos mundos. Ahora me gusta vestir con cosas más femeninas pero estoy más cómodo con que me trates de él", cuenta la soltera.

Valentina ha venido al restaurante de 'First Dates' para encontrar a una persona de su "rollo", que tenga los mismos gustos y le encante dibujar, entre otras muchas cosas. "Me gustan las personas más femeninas, que se maquillen, que tengan piercings, los tatuajes también me gustan, que se vistan como yo..." detalla en el programa.

Yuri, una teleoperadora de 23 años será la cita de Valentina. Una persona "muy dicharachera" que presume de belleza y de su forma de reír: "Es muy alta la verdad. La gente a veces se gira porque no saben de dónde procede ese sonido. Pues soy yo". Al igual que Valentina, busca a una persona que no sea básica y que tenga "rollazo" en su forma de vestir.

Nada más entrar por la puerta, Yuri ya se fascina de Ryo en cuanto ve que no se trata de un "hombre cis". Sin embargo, la teleoperadora comienza a marcar distancias con su cita en cuanto descubre que Valentina es de Málaga. "¡Eso es súper lejos! Yo soy de A Coruña", explica a la persona con la que le han emparejado en 'First Dates'.

Por parte de Valentina, también parece que han dado en el clavo a la hora de encontrar a alguien con sus mismos gustos: "Es completamente mi estilo. Qué bien. El mismo pelo, ropa parecida, los tatuajes... Me ha gustado".

Una vez se sientan para cenar, es el momento perfecto para que tanto Valentina como Yuri se conozcan un poco más. De hecho, la estilista de caracterización descubre que su cita es también no binaria. "He visto que se ha tratado a sí mismo en masculino. Claro, yo no lo sabía. No me esperaba que me pusieran a una persona igual que yo", desvela a las cámaras del programa.

Además, también descubre que la teleoperadora estuvo a punto de casarse con un chico al que le engañó con otra persona: "Rompimos. Pasó de todo. Mentía... unos cuernos que no sé cómo he podido entrar por esa puerta".

A medida que avanza la cena, tanto Yuri como Ryo se van entendiendo a la perfección. Ambas tienen los mismos gustos musicales y conocen lo que más les gusta. La llama del amor brota con más fuerza que nunca en el restaurante del amor de 'First Dates'.

En cuanto terminan la cena, ambas acuden a la sala de intimidad total para cantar la canción de 'Colgando tus manos' de Carlos Baute y Marta Sánchez. Ryo no se la sabía, pero no importaba. Tanto Valentina como Yuri estaban disfrutando de un gran momento.

La decisión final de Valentina 'Ryo' y Yuri

La cita que han mantenido tanto Ryo como Yuri ha sido una de las que más conexión ha habido en 'First Dates'. Desde el primer momento, han sabido dejarse conocer y la llama del amor ha fluido con mucha intensidad.