Un soltero pone patas arriba el restaurante en Halloween al ritmo de 'Thriller': "Yo me he animado a bailar"

Erik, un cantante que puso voz a Kristoff de 'Frozen' pasa por el restaurante del amor de 'First Dates' para descubrir a su media naranja

"Ha sido súper guay la canción", cuenta la soltera tras la interpretación de 'Thriller' por parte de Erik

Pedro, el soltero evangelista más devoto que ha pasado por 'First Dates': "Dios nos amó primero"

Erik, un cantante de 45 años madrileño, es el siguiente soltero que pasará una noche muy sorprendente en el especial de Halloween de 'First Dates'. Es una persona que se considera "muy intenso" y que ha visto en la música su verdadera pasión. "Como me he criado en estudios de grabación y conciertos, era muy dificil que la música no te cogiera. Porque tú no lo eliges, te elige ella y al final tienes que dedicarte a esto sí o sí", expresa su devoción por el mundo de los instrumentos y los sonidos.

De hecho, la voz de Erik ya ha sido escuchada por muchas personas, en particular, niños y niñas. "¿Un rubio con un reno que se llama Kristoff te suena? Pues ese soy yo cuando canta", explica el soltero a Carlos Sobera cuando él interpretó al personaje de la película 'Frozen'.

"En la pandemia hubo un problema porque, mis amigos con hijos, me llamaban y me decían que me querían mucho pero que estaban hartos de mi. Es bonito saber que eso queda ahí y es un trabajo muy hermoso", cuenta muy emocionado Erik a las cámaras de 'First Dates' tras su interpretación de Kristoff en 'Frozen'.

Erik ha venido al programa fundamentalmente para encontrar esa "conexión" que todavía no ha conseguido experimentar con otra persona. "Poder conversar de forma profunda con alguien porque, para charlar vale cualquier persona, pero para hablar de cosas profundas y con una cierta carga emocional real... No es tan sencillo", explica el soltero.

Erik, tras comentar que tiene algo de costumbres vikingas gracias a la procedencia de parte de su familia, conoce a Alejandra, la que será su cita en el especial de Halloween en 'First Dates'. Es escritora y, al igual que el soltero, también comparte gustos culturales, solo que en el mundo del espectáculo. "Soy actriz de teatro. Soy como mi propia compañía. Yo lo hago todo. También hago la facturación", cuenta a las cámaras del programa.

"Me impresiona mucho cómo se viste. Tiene un estilo muy curioso e impactante. Está tatuada, al igual que yo, así que está bien", cuenta Erik a las cámaras del programa nada más conocer a Alejandra. Sin embargo, en un primer vistazo, a la soltera no le parece gustar el físico de su cita. "Así a priori, no me atrae", explica la actriz.

Una vez se sientan en la mesa, ambos empiezan a conocerse un poco más. "Tuve la suerte de grabar coros para un par de discos de 'Mago de Oz' y para 'Sôber", cuenta Erik a su cita sobre su trayectoria profesional como cantante. Aunque el soltero explique todos sus gustos, parece que a Alejandra no le ha parecido gustar mucho. "Parece que he encontrado a alguien más intenso que yo", cuenta a las cámaras del programa.

De repente, en medio de la cena, Erik sorprende a todo el restaurante con una interpretación a viva voz de 'Thriller', la icónica canción de Michael Jackson que siempre suena en Halloween. "Ha sido súper guay la canción. Yo me he animado a bailar", cuenta la soltera.

La decisión de Erik y Alejandra