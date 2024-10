La peculiar contestación de un soltero a su cita sobre los instrumentos que toca: "No voy a ser soez porque todos sabemos la respuesta"

Cristina será la siguiente en pasar por el restaurante del amor en 'First Dates'

Cristina no ha tenido ninguna cita en cinco años y se considera una persona a la que le cuesta "un poquito" confiar

Cristina acude al restaurante del amor de 'First Dates' para encontrar a su media naranja. Es auxiliar administrativa en Ibiza y asegura que nunca se ha enamorado, aunque nunca ha perdido la esperanza y espera dar con la persona que le haga sentir mariposas en el estómago.

Carlos Sobera descubre que Cristina no ha tenido ninguna cita en cinco años porque se considera una persona a la que le cuesta "un poquito" confiar. "Sobre todo, en cuestiones íntimas, siento que es como un paso que ya no hay marcha atrás. Por eso voy como con más cuidado, porque siento que si lo hago con alguien con quien realmente no me siento cómoda, me voy a arrepentir", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

Por eso, Cristina busca a alguien que le pueda inspirar confianza y comparta aficiones con ella. "Vida tenemos una, ¿no? Si no podemos compartir algo que nos apasione o que nos guste del mismo nivel, pues no le encontraría sentido compartir mi vida con alguien", confiesa la soltera. Entre los hobbies de Cristina, destaca crear cómics y mangas y toca muchos instrumentos, como el piano, la guitarra o el saxofón.

Dani será la cita de Cristina. Un ilustrador toledano que adora el dibujo y que tiene recuerdos de esa pasión "desde la más tierna infancia". Se considera una persona muy graciosa, aunque aparente ser serio. De hecho, es el soltero el que da una primera impresión de la auxiliar administrativa: "Una chica mona. Simple, sencillo y para toda la familia".

Una vez se sientan para cenar, ambos empiezan hablar de sus gustos y pasiones. "Soy muy friki. Me gustan mucho las series, el anime", cuenta la auxiliar administrativa. El ilustrador, por su parte, prefiere más el mundo de los cómics de superhéroes. Sin embargo, en cuanto Cristina escucha que Dani se dedica al mundo de la ilustración, la auxiliar alucina: "Es como un sueño para mí".

Dani también hace gala de su sentido del humor en cuanto responde a Cristina sobre los instrumentos musicales que ha practicado el ilustrador: "No voy a ser soez porque todos sabemos la respuesta". Esta peculiar forma de contestar a su cita hace que la auxiliar administrativa suelte una gran carcajada. "No me lo esperaba para nada. Ha sido como súper inesperado y me he reído en seguida porque me ha hecho gracia. No me lo he tomado a mal gusto ni mucho menos. Al contrario".

En cuanto empiezan a hablar sobre las relaciones que han tenido, Cristina le cuenta a Dani que ella es una persona que necesita tiempo para poder entablar algo más serio. En cambio, el ilustrador considera que, en su última relación, ha tenido "mala puntería". "¿Dónde aprendiste a disparar? Pues en una tómbola", cuenta el chiste a su cita.

La decisión final de Cristina y Dani