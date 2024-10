Una soltera confiesa a su cita sus operaciones estéticas: "¿Te importa que esté tan tuneada?"

Brenda está cansada de estar soltera y viene a 'First Dates' buscando el amor. Tiene 30 años, es modelo e influencer y viene desde Madrid. Para ella lo más importante es la sinceridad, tanto es así, que acepta que es tóxica y celosa. Es peruana de nacimiento y lleva tan solo en España unos meses. Además, no cree al 100% en la fidelidad ya que asegura que el hombre es muy sexual y "seguro que la caga".

Brenda se soltaba y preguntaba a su soltero, ¿te importa que esté "tan tuneada"? ella no se avergüenza y detallaba las operaciones que se ha realizado: "Me he hecho la nariz, los pechos y un poquito de ácido en los labios". Su cita aseguraba que esto no le importa nada y apuntaba: "¡Qué bien!".