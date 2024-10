La sorpresa de un soltero al conocer su cita previamente por internet: "Puede ser por las redes sociales..."

Vincenzo es el siguiente en intentar encontrar el amor de su vida en 'First Dates'

Nacho y Vincenzo se sorprenden al saber que ambos se conocen a través de las redes sociales

Vicenzo, un administrativo italiano de 40 años que reside en Valencia es el siguiente soltero que acude a 'First Dates' en busca del amor. Sus amigos lo consideran un cascarrabias, aunque él no se lo cree. "Ellos dicen que tengo la cara de enfadado siempre", cuenta a las cámaras del programa.

Utilizando expresiones italianas, Vicenzo también cuenta a 'First Dates' que "tiene sangre en las venas" y es una persona con carácter. Además, explica que llegó a España gracias al amor: "Vine por un chico hace ya 10 años. Al final terminó la relación pero tengo un bonito recuerdo. El amor lo mueve todo. Yo estoy en España para eso", desvela el soltero.

"El amor lo vivo como un niño. De repente le dan algo nuevo y es como todo muy guay. Soy bastante comprometido, aunque me gusta las dos cosas. Me gusta estar solo. Cuando quiero estar solo voy a mi bola, pero también creo que soy cariñoso y romántico", cuenta Vicenzo sobre cómo ve la pasión.

Vicenzo, antes de conocer a su cita, cuenta también qué le gustaría conocer: "Me gustaría una persona divertida. Necesito eso, divertirme. No quiero más drama en mi vida. Que sea más abierta que yo, pero al mismo tiempo discreta. No sé si existe pero ahí está". Parece que el soltero tiene las cosas muy claras sobre sus gustos y está deseoso de encontrar a su media naranja.

Nacho, un valenciano muralista de 43 años será la cita de Vicenzo. Una persona que afirma no conocer a nadie durante mucho tiempo y que anda buscando a alguien con el que formar una relación seria.

En cuanto se ven las caras, resulta que tanto Vicenzo como Nacho afirman conocerse por internet: "Puede ser por las redes sociales, aunque hace tiempo que ya no las uso", cuenta Nacho a las cámaras de 'First Dates'. Sin embargo, tienen la oportunidad de entablar una conversación más profunda.

Durante la cena, descubren que poseen más gustos en común, como el arte. "A mí siempre me ha gustado el arte. En mi tiempo libre, me voy solo a ver exposiciones, como el Centro Cultural del Carmen", cuenta Vicenzo. Nuestro soltero también desvela a Nacho lo que hace cuando está deprimido: "Cuando estoy en plan drama, me pongo a dibujar. No soy profesional, pero este año voy a hacer un curso de gráfica ilustrada".

A Nacho le encanta el lado artístico que tiene Vicenzo. Sin embargo, nuestro soltero sorprende al muralista en cuanto le dice que es una persona con muy poca paciencia: "Yo, cuando hago algo, no lo acabo nunca. Me pongo nervioso", cuenta Vicenzo. Sin embargo, a Nacho no le importa mucho. De hecho, cuenta que si llega a mantener una relación con él, lo "capearía" para bajarle los humos.

Además, ambos coinciden en tener como "planazo" ir de compras a los centros comerciales. "Así cada uno compra lo que le gusta y compartes los gastos", cuenta Vincenzo a las cámaras de 'First Dates'.

En cuanto llegan a la sala de intimidad total, a Vincenzo le toca en la bola besarse con Nacho, pero ni uno ni otro quieren, por lo que la llama del amor comienza a disiparse. "No he fluido. No sé si es cuestión de química, si es que no me gusta...", cuenta Nacho.

La decisión final de Vicenzo y Nacho