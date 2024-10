Una soltera asusta a su cita al mostrarle una baraja de cartas mística: "Será muy espiritual..."

La siguiente persona en intentar encontrar el amor es Viktoria , una terapeuta energética de Barcelona que se considera " muy apasionada " y a la que le gusta " vivir intensamente ". "Creo que las respuestas están en el corazón y no en la mente", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

Ricardo, nada más empezar a hablar con Carlos Sobera, ya se asusta al mostrarle las cartas de los ángeles que le había dejado Viktoria y da su primera impresión: " Aquí algo empieza mal porque , a lo mejor, he malpensado y será muy espiritual . Muy un poco hierbas", desvela a las cámaras de First Dates. Sin embargo, Ricardo coge una carta y se lanza a conocer a la terapeuta.

Durante la cena, ambos parecen mostrar mucho interés el uno para el otro y parece haberse encendido la llama del amor . "En un momento se me ha olvidado en dónde estoy y que estoy haciendo. Ha sido como muy bonito. Yo he sentido bastante conexión con él", cuenta Viktoria sobre su cita.

Ricardo, incluso, bromea con Viktoria sobre mantener una relación poliamorosa. "Esos ojos no me mienten. Pero ha estado bien. Me lo he creído. En un momento me ha impactado", cuenta la terapeuta a su cita.