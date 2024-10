La dura crítica que hace una soltera a su cita: "Son de estas personas que les cuesta rascarse el bolsillo"

Jesús cuenta a Laura Boado que ha venido a First Dates a conocer el "amor puro y verdadero" . "Ese amor es querer estar junto a ella, a su lado y, cuando uno está separado, está añorando, deseando volver a estar con ella para acariciarla, besarla y tocarla. Eso es un amor romántico y puro", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

Una vez se sientan en la mesa, Jesús y Lola empiezan a conocerse un poco más . A ambos les encanta bailar y hacer muchos pasatiempos, sin embargo, Lola piensa que Jesús no es muy activo : "Yo creo que soy mucho más activa que él y me muevo en un mundo muy diferente", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

Todo parece apuntar que la llama del amor no ha surgido entre Lola y Jesús , puesto que la peluquera jubilada se pone muy crítica con su cita en las cámaras de 'First Dates': "Son de estas personas con dinero, pero les cuesta rascarse el bolsillo". Está claro que ambos son muy felices, pero cada uno tiene una forma de vivir distinta.

Jesús es el primero en dar su opinión sobre Lola y sobre si mantendría una segunda cita: "Me has parecido una mujer fantástica, educadísima y sincera" Sin embargo, Jesús no ha percibido lo que busca en Lola, por lo que no acabaría manteniendo una segunda cita con la peluquera.