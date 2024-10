Ataque de risa en 'First Dates' tras la respuesta de una soltera: "Puedo estar sin tener relaciones, teniendo consolador"

Afra y Olga visitan 'First Dates' para encontrar esa persona con la que compartir la vida

Así ha sido el comentario de Olga que provocaba un ataque de risa a Afra

Afra, tiene 50 años, busca el amor y por eso acude a 'First Dates'. Se considera una hedonista, le gusta vivir bien y todo aquello que tiene que ver con el placer. Es italiana de nacimiento y tan solo lleva un año viviendo en Palma de Mallorca. Le encanta el mar y confiesa que con su edad, ahora es cuando se ha dado cuenta que la vida es solo una.

Esta italiana se imagina a su pareja como una persona elegante, buena persona, honesta y limpia, es decir una persona muy equilibrada.

Olga es su cita de hoy, es Rusa pero vive en Valencia. A sus 40 años asegura, que se siente mucho mejor en España que en Moscú: "Allí siempre hay mucho estrés, mucho agobio y un montón de gente". Afra, al verla, aunque ha disimulado, señalaba, que Olga no tenía la características físicas que a ella le gusta.

Olga, sobre su cita: "No me ha transmitido nada"

Ya en la mesa durante la cena, Afra se mostraba muy interesada por las aficiones de Olga, la italiana no conseguía conectar con ella: "No me ha transmitido nada". La soltera al ver que Olga no se comía su cena, le preguntaba si podía cogerle un poco y ella accedía. A los pocos minutos, se producía un momento muy divertido, cuando Afra se tapaba la boca mientras se quitaba los trozos de comida y Olga comentaba: "Por eso no quería comerme eso".

Pese a este momento gracioso, Afra indicaba, que no había sentido el calor que ella como latina necesita sentir: "Yo miro a la persona y no me ha transmitido el calor al que estoy acostumbrada habitualmente. Yo soy fuego y ella es hielo".

Jugando al rasca del amor, este par de solteras, aunque son diferentes pueden aún tener la oportunidad de coincidir y que esa chispa surja. Olga rascaba el primer hueco, que preguntaba cuánto tiempo puedes estar sin sexo. Afra comentaba, que mucho tiempo y que es algo que ya le sobra, y Olga admitía: "Yo puedo estar un año sin relaciones, teniendo consolador".

Intentado dar un pasito más, las solteras iban a la sala del fotomatón, allí Olga habría una bola en la que decía que se tenían que dar un beso como si fuera el último, algo a lo que Afra se ha negado. Sin embargo, Olga cambiaba el beso por darse un abrazo y Afra aceptaba.

La decisión final

Tras unas fotos divertidas entre estas solteras, llegaba el momento de tomar la decisión final. La primera era Olga, que admitía que Afra le había encantado y quería seguir conociéndola: "Me ha gustado mucho, físicamente, su personalidad y sobre todo su sonrisa".