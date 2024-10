Un soltero recibe a su cita cantando a todo pulmón: "Qué bonito, no me lo esperaba"

El sorprendente recibimiento de Dani a su cita en 'First Dates'

Descubre la cita entre Cesare y Dani en el restaurante del amor y su decisión final

Dani visita el programa del amor con el objetivo de romper todos los moldes establecidos. Tiene 30 años, es profesor de canto, se considera no binario y asegura que va vestido un poco como le da la gana. Subido a unos tacones blancos, afirma que los lleva dependiendo del día: "Seguramente habrá algún niño o niña que me verá por la calle, que querrá vestirse de una manera que sus padre no le dejan y necesitan tener un referente externo".

Antes de conocer a su cita, Carlos Sobera pedía a Dani, que recibiese a su cita como mejor sabe, cantando. Él accedía y su cita se quedaba alucinado al entrar al restaurante y escucharle cantar: "¡Qué bonito! no me lo esperaba y me hubiera gustado que cantara más". Su cita se llama Cesare, es ingeniero informático y aunque vive en Málaga, es italiano.

Físicamente, parece que a Dani le ha gustado Cesare y confesaba: "Me gustan así, altos y con pelo en el pecho". Tras este momentazo musical, Carlos Sobera se acercaba a los solteros para que pasaran a la mesa para seguir charlando.

Mientras cenaban, Dani y Cesare no han parado de reírse el uno con el otro y contarse su vida. Dani explicaba a Cesare que él da clases de canto a niños y adultos, y le apasiona el teatro musical que es lo que estudió. Y por parte de Cesare, indicaba que le encanta dar clases de teatro, concretamente de improvisación.

Cesare pregunta a Dani por su tipo de chico y su cita le dice que le gustan los chicos altos, inteligentes y que disfrute de los mimos: "Cuando he tenido una relación me he podido tirar una tarde entera abrazado al lado de mi pareja". Dani también revelaba, que se considera una persona muy sexual, en cambio, Cesare señalaba, que las parejas que ha tenido muy sexuales ha terminado no encajando con ellas.

La decisión final

Al final de la cita, Cesare comentaba a Dani que se lo ha pasado muy bien en el que ha sentido mucha conexión. Por parte de Dani, también ha sentido que tienen muchas cosas en común y afirmaba que sí quería una segunda cita con Cesare.