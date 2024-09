Una soltera se lleva un gran chasco al ser rechazada por su 'futuro marido': ''No estoy preparado''

Una de las cosas que más le ha gustado a David de su cita es que es ‘’muy risueña’’, algo que ella se ha tomado como un piropazo y no lo ha dudado a la hora de devolvérselo: ‘’Tú también estás muy bien’’. Nuestra soltera le ha contado a su cita todo sobre su última relación, la cual duró seis años, y David se ha abierto por completo: ‘’ No hace tanto tuve una relación y el final fue doloroso y estoy aquí porque no me he querido aislar del amor. No quiero entrar en ese bucle, me quiero dar la oportunidad de conocer a alguien’’.