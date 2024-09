La reacción de una soltera al ver a su cita: ''Nuestras almas ya se conocían de otra vida''

Después de cenar, Mariano y Rosa se han ido al fotomatón de ‘First Dates’ para guardar un bonito recuerdo, y pese a que Mariano ha querido darle un beso, ella no se ha lanzado: ‘’No me ha atraído lo suficiente, pero no he sentido esa química’’.

Mariano ha dado el primer paso: ‘’Sí y no solamente sí. Ha sido una cita maravillosa, desde el primer momento te he visto entrar y la impresión ha sido…’’

Rosa, por su parte, se sinceraba con su cita: ‘’La cena ha sido maravillosa, me he sentido tranquila, cómoda, de maravilla. Me ha faltado algo, podríamos tener otra cita como amigos, yo es que me he sentido tan cómoda y somos tan parecidos que sería una pena no intentarlo otra vez’’.