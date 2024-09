Una soltera, atónita con las palabras de su cita: ''A los que no estamos vacunados nos llaman purasangre''

Ernesto tiene 31 años, es barman y llega a ‘First Dates’ con muchas ganas de encontrar el amor. Nuestro soltero, nada más llegar, ha sorprendido a todos al llevar encima algo muy curioso ¿Traes un grillo?, ha preguntado camarera del restaurante del amor, y él ha bromeado: ‘’Es mi mascota’’, pero después lo ha explicado todo detalladamente: ‘’Se me puso en el cuerpo y yo no soy capaz de quitarlo’’.

La extraña situación ha provocado las risas de todos los miembros del equipo, y Ernesto, por su parte, ha dado a conocer un rasgo de su personalidad muy importante: ‘’Estoy muy conectado con la naturaleza, con el monte, con la playa, soy de los apaches’’. Nuestro soltero cenará con Xina, una joven de 34 años de Algeciras que afirma que en el amor le ha ido fatal y revela que no ha conocido a ningún hombre normal. En cuanto se han visto por primera vez a Xina no le ha gustado nada, pero nada su cita ¿cambiará su opinión durante la cena?

Ya en la mesa, nuestra soltera no ha podido evitar estallar en carcajadas en cuanto su cita le ha dicho que forma parte de ‘’los apaches’’: ‘’Yo no me puedo tomar en serio que en la primera cita me vengas y me digas que eres apache, lo que eres es surrealista’’. Xina ha querido saber cómo le gustan las citas a Ernesto y él ha sido muy, pero que muy sincero: ‘’Me gusta que se cuiden, que tengan buen pelo. Me dfijo en el pelo, luego en los ojos, luego en el pecho y si te das la vuelta en el culo’’.

En un momento dado de la cita, Ernesto le ha preguntado a Xina sobre la vacuna del COVID, ella ha afirmado que esta vacunada y él le ha indicado que no: ‘’Los médicos a los que no estamos vacunados nos llaman purasangre’’. ‘’Eso es porque nuestro esperma, y tú si tuvieras tus óvulos, valdrían mucho más, han subido como la espuma. No creo en el COVID, creo que existió y mató, pero no creo en que hubiese que ponerse la vacuna’’, explica Ernesto, sorprendiendo a su cita.

Dejando de lado el delicado tema, nuestros solteros se han lanzado a la piscina para hablar sobre sexo, pero tampoco han coincidido mucho porque a Ernesto, Xina le ha parecido ''un poco mal hablada'': ‘’A mí me gustan las señoritas en la calle y en la cama pueden ser perras, pero así tan bruta, no’’.

La conversación ha ido subiendo de tono y Ernesto ha querido saber si para ella el tamaño importa: ‘’Tampoco te voy a decir un micropene, me voy a mi casa llorando, ni tampoco como un elefante porque me voy llorando pero por otro motivo’’.

La decisión final