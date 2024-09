Nagore demuestra a Denis la fuerza que tiene haciendo flexiones en medio de la cena: "¡Estoy a tope!"

La temperatura de la cita ha subido cuando ambos han tenido que decir la postura sexual que más les gusta en el sexo. "Tumbada boca abajo con las piernas juntas y tú encima, o yo encima", ha señalado Nagore. Denis ha confirmado que él a eso también le encantaba: "La primera que has dicho a mí me flipa y la que me gusta a mí es encima, pero al revés".

Después de la agradable cita que han tenido Nagore y Denis, los dos han decidido irse juntos. "Me ha gustado lo que he conocido. Lo que a mí me parece importante lo tienes", ha explicado la monitora deportiva sobre su acompañante. "Me lo he pasado muy bien. Estaba tan ensimismado mirándote a los ojos que no me centraba", ha piropeado el policía a Nagore.