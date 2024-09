Una soltera rechaza a su cita al segundo de conocerle: "Ahora mi pasión es Oriol Junqueras"

Por la puerta del recibidor ha aparecido Sergio, un hombre de 42 años , que ha comentado que quería encontrar a alguien para formar una familia y tener hijos. Sin embargo, Sergio se ha encontrado con la 'locura' de Liubov y se ha quedado impactado cuando le ha rechazado al minuto de conocerle: "Voy a ser sincera. No me gusta, no es mi tipo".

Sergio ha querido acabar cuanto antes la cita : "No sé a qué ha venido esta chica, parece como que viene a publicitarse, pero tampoco sé el producto que publicita. Parece como si fuera todo actuando, no viene buscando el amor".

"Has estado más dispersa, ha sido un poco vergonzoso", le ha comentado Sergio cuando se ha sentado con ella. "¿Te has avergonzado de mí?" le ha preguntado muy sorprendida Liubov. Ambos no han llegado a un acuerdo y han decidido irse por separado al no tener nada en común.