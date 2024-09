El momento más emotivo de Pepe al acordarse de su esposa fallecida: "La única mujer de mi vida"

Pepe, un empresario jubilado de 61 años , ha entrado por la puerta del restaurante de 'First dates' donde Carlos Sobera le ha recibido. El presentador y el protagonista de la cita han estado hablando sobre la vida amorosa que ha tenido anteriormente. Pepe no ha podido evitar emocionarse al recordar a su mujer.

El invitado ha confesado que es viudo y que todavía no ha superado la muerte de su esposa : "El bajón lo tengo todavía porque mi relación ha sido maravillosa, 40 años con una mujer, la única mujer de mi vida y entonces no puedes dejar de pensar en ella". Sin embargo, Pepe ha explicado que está saliendo adelante y busca encontrar a alguien para no sentirse solo.

Tras esto, ambos han empezado a hablar de sus aficiones y de lo que les gusta en general. La cita entre ambos ha sido muy alegre y divertida, sobre todo cuando Pepe se ha animado a cantar para todo el restaurante . Carmen se ha quedado muy sorprendida de la actuación de su cita: "Canta muy bien y también le he visto que se ha soltado más. Le he visto más como creo que él es".

"Me he venido arriba cien por cien porque es una cosa que a mí me encanta, cantarle a otra persona porque lo he hecho bastante", ha explicado Pepe tras su actuación en 'First dates'. Después de que los dos han terminado cenar, el programa les ha invitado a pasar al reservado. Allí los dos se han soltado todavía más porque han bailado al ritmo de la música de Estopa.