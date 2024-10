Un testigo clave del crimen en Ejea de los Caballeros habla por primera vez: "Había mucha sangre, yo llamé a la policía"

Hablamos con el testigo clave que vio todo y llamó a las autoridades. En primer lugar explicaba: "Yo me encontraba en un bar tomándome un café cuando vi a una persona tirada en el suelo y ensangrentada en la puerta de un local de decoración. Había mucha sangre" y acto seguido, llama a la policía.

En segundo lugar detallaba, que cuando llega la primera ambulancia, enseguida un sanitario se adentra en el interior del local y acto seguido sale rápidamente gritando: "¡Necesitamos otra ambulancia!", pero él no vio a la otra víctima.

Respecto a las heridas del marido de la víctima, que estaba tirado en el suelo del establecimiento, este testigo asegura, que no le vio heridas, pero si mucha sangre: "Yo no hablé con él porque no decía nada, solo le vi lleno de sangre y tirado en el suelo". Además, señalaba, que sabía que la pareja se estaba divorciando, pero desconocía los detalles y si había desavenencias entre ellos.