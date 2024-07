La familia de los detenidos por el crimen de Barbate pide su libertad: "Se ha demostrado que son inocentes"

Uno de ellos se produjo gracias a unas imágenes que emitió nuestro programa y que demostraron que los detenidos por la muerte de los agentes eran, en realidad, inocentes, ya que las imágenes dejaban claro que la lancha que los arrolló no era la suya.

Sin embargo, pese a haberse demostrado su inocencia, continúan en prisión. Además, tendrán que declarar ante la jueza que lleva este caso, eso sí, no lo harán como sospechosos sino como testigos.

Cabe destacar que nuestro programa mostró unas imágenes hace meses en las que se podía ver que la lancha que arrolló a los agentes tenía una antena y que la de los detenidos portaba dos, por tanto, no era la misma.

Es por ello que los jueces que llevaban este caso decidieron archivar los cargos que se les imputaban. “Estaban como sospechosos de asesinato, se ha demostrado que no lo son y siguen estando. No tiene sentido que sigan, no lo entendemos. La UCO emitió un informe en el que se dijo que eran inocentes”, declaraba la familia.