Exclusiva | El vídeo que demostraría que los becarios de Nacho Cano no estarían siendo sinceros: ''El caso es unirnos''

Tras la polémica que desencadenó la detención y posterior puesta en libertad de Nacho Cano la semana pasada por una presunta contratación ilegal de personas inmigrantes para su proyecto musical 'Malinche', ' En boca de todos' ha tenido acceso, en exclusiva, a un video que probaría que los becarios del famoso cantante no estarían diciendo la verdad.

El vídeo que el programa ha conseguido en exclusiva, confirmaría la mala relación entre Lesly, la denunciante de Nacho Cano, y el resto de sus compañeros de trabajo: ''Ya me desesperé, necesito hablar porque te voy a decir una cosa. Esto va más allá del refri, Lesly. Aprende a escuchar'', se puede escuchar en las imágenes.

''No soy mentiroso, podré ser todo lo que quieras, pero no mentiroso. Aprende a escuchar, Lesly. Y yo sé que lo que te voy a decir no te va a gustar. Cállate'', le dice uno de sus compañeros a Lesly durante un rifirrafe.