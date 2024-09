Parecía un lugar idílico para disfrutar de unas relajantes vacaciones , pero lo que Iker Jiménez y Carmen Porter no sabían cuando llegaron al hotel The Breakers ubicado en Palm Beach (Florida) es que el pack completo incluida fenómenos paranormales provocados por unos huéspedes de otro mundo que se aparecen en zonas comunes. Esta fue la escalofriante experiencia de los presentadores de ‘Cuarto Milenio’.

“Teníamos pensado pasar esos últimos días con unos amigos, con un matrimonio y sus hijos y nuestra hija Alma. Cuando el chófer nos deja en la puerta y está sacando mi maleta del maletero me dice ‘Carmen, el hotel lo has elegido tú, ¿no?’ y le digo que sí porque es el típico de Palm Beach y me dice ‘ah, pensé que lo habías elegido por el fantasma”.