Expediente Caravaca: el misterioso encuentro OVNI en la carretera N-340

El experto revela en el programa que ha visitado al protagonista de la historia en varias ocasiones para investigar lo ocurrido y revela que vive aterrorizado a día de hoy: ''Encima de la puerta de su casa tenía una ventana muy pequeña y la tenía enrejada, le pregunté por qué y me dijo 'tú no sabes quién puede entrar por ahí''.

Caravaca da a conocer el suceso: ''Iba por una carretera muy transitada y ve unas luces que hay en la carretera. Piensa que ha habido un accidente de trafico y cuando baja se percata de que no, si no que hay un objeto en forma de cúpula. Él no piensa que está viendo un OVNI''.