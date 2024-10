“Viendo todo lo que acabamos de mostrar en ‘Código 10’, parece que no deberíais estar muy preocupados . Pero se te acusa de un delito grave, que conlleva penas de cárcel. ¿Te has planteado la posibilidad real de poder entrar en prisión ?”, pregunta David Aleman a Nacho Cano en directo.

“ Sí. Me la he planteado un par de veces , porque hubo un par de veces que pensé que iba a ocurrir”, confiesa el exmiembro de Mecano.

Ante la pregunta de si “tiene miedo” de ir a la cárcel, Nacho Cano se muestra firme de primeras, y luego incluso bromea al respecto: “No. Hombre, no me apetece mucho. Pero obviamente escribiría un musical y estoy seguro de que sería muy bueno porque he estado alguna vez colaborando para las cárceles y hay gente que canta muy bien e historias tengo”.