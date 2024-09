Manu Tenorio trae las pruebas que demuestran que no tiene deudas con Hacienda: "Me devuelven dinero, he pagado de más"

El cantante le ha entregado a los presentadores un certificado de la Agencia Tributaria que demuestra que no tiene deudas

Manu Tenorio ha hablado de nuevo contra la presidenta de la comunidad de la casa ocupada

Manu Tenorio se disculpa con la periodista Patricia Suárez por sus malas formas: "Reaccioné de una forma inaceptable"

El cantante ha traído un certificado de la Agencia Tributaria para demostrar que no tiene ninguna deuda con Hacienda. Manu Tenorio ha sido muy criticado durante toda la semana y ha estallado en las redes sociales. La portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, le acusaba hace unos días de ser un deudor y un moroso.

"Lo vamos a demostrar con documentos oficiales del Estado", ha explicado Manu Tenorio al empezar el programa. "Me he sentido coaccionado públicamente por un grupo político", ha explicado después el cantante de la primera edición de 'Operación Triunfo'. El artista se ha defendido de nuevo de las acusaciones.

"Esos ataques han sido sin ningún tipo de documentación. Han sido lanzados de manera gratuita y desde un cargo público. Esta señorita debería de dimitir porque tiene una responsabilidad. Por respeto a sus votantes, esa señora tenia que haber tenido una documentación", ha comentado sobre la portavoz de Podemos.

Manu Tenorio ha apuntado que su abogado ha tomado acciones legales contra la portavoz y también contra la presidenta de la comunidad de vecinos que ha defendido a los inquiokupas. Nacho Abad y David Aleman han abierto el documento de la Agencia Tributaria en el que ponía claramente que no debía nada: "Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias".

El cantante ha querido dejar claro que el documento no es ninguna falsificación documental, ya que es un delito e iría directamente a prisión. Además de ese documento, Manu Tenorio ha traído otros dos documentos en el que ha especificado que Hacienda le ha tenido que devolver dinero.

El cantante ha mirado a cámara y con los papeles en la mano lo ha señalado: "Hacienda me devuelve dinero porque he pagado de más". Tras esto, los presentadores le han comunicado que han podido hablar con Pepa Pérez, la presidenta de la comunidad de vecinos que defiende a los inquiokupas.

"Defendió a estos inquiokupas diciendo que eran muy buena gente", ha explicado el cantante. El periodista Adolfo Arias ha enseñado las conversaciones telefónicas con la presidenta: "Yo no me arrepiento de lo que he dicho porque no he dicho nada malo. Yo simplemente di la opinión sobre mi vecina".

"Es buena gente. Nuestros vecinos no han dado problemas. Yo estoy con tratamientos porque la ansiedad me agobia. No comento nada más porque está en manos de mi abogado", ha comentado Pepa Pérez. Manu Tenorio ha arremetido contra ella tras escuchar su llamada.

"Pues no haber tenido el pico tan largo y no haberte metido donde no te llaman", le ha explicado el cantante. Tras esto, Manu Tenorio ha asegurado de que la presidenta de la comunidad de vecinos estaba mintiendo: "Miente como una bellaca".

Manu Tenorio pide disculpas públicamente a la periodista Patricia Suárez: "Reaccioné de una forma inaceptable"

Manu Tenorio ha pedido disculpas a la periodista Patricia Suárez después tener unas formas inaceptables contra ella. El artista ha ido paseándose por los platós de televisión con salidas de tono algo desafortunadas, pero el cantante se ha disculpado en 'Código 10'.