Josep María Mainat, tras la sentencia contra su mujer: "Si no me hubiera producido lesiones, no le hubieran condenado a nada"

Mainat, tras la condena a su exmujer, Ángela Dobrowolski: "Estoy satisfecho, se reconoce que intentó matarme"

Ángela Dobrowolskino no ha sido condenada por un delito de tentativa de asesinato porque finalmente llamó a emergencias

"Intentamos llegar a un pacto de ocho años, quizá ocho años me hubiera parecido correcto", decía Josep María Mainat en 'Código 10'

Angela Dobrowolski ha sido condenada a 4 años años y medio de prisión por un delito de lesiones agravadas aJosep María Mainat tras haberle causado un coma hipoglucémico inyectándole insulina en varias ocasiones mientras dormía. Al parecer, el motivo de que no se le condene por un delito de asesinato en grado de tentativa es que finalmente llamó a emergencias, con lo que Josep María se salvó.

En directo en 'Código 10', Josep María Mainat respondía y es que aunque esta situación esté recogida en el Código Penal, le parece una "norma exagerada".

No entiende que el delito desaparezca porque ocurra un arrepentimiento en el último momento: "Si una persona ha intentado asesinar a otra y justo antes se arrepiente, no quede rebajada la pena, quede totalmente eximida la pena por intento de asesinato. Queda reducida a cero, me parece exagerado, si me clava cinco puñaladas y antes de clavarme la sexta se arrepiente... Me parece muy exagerado".

Muchos se preguntan si Ángela llamó a emergencias creyendo que su estado ya era irreversible, pero Mainat respondía que para él es muy difícil saberlo, pero sí recuerda lo que le dijo el equipo médico que le atendió: "Creo que dijeron que estuve al borde de la muerte".

"En el juicio, declararon que pensaban que estaba muerto cuando me vieron inerte, con los labios morados y casi sin respirar", recordaba Josep María e insistía: "Me libré por los pelos, sí es cierto me libré porque ella llamó".

Josep María Mainat, de la condena a su mujer: "Del acto en sí la exoneran totalmente"

En su opinión, el arrepentimiento no habría "rebajado a cero" la pena por este delito y es que si no hubiera entrado en coma, no se habría condenado a Angela: "Si no me hubiera producido lesiones, si me hubiera intentado ahogar con un cojín, no le hubieran condenado a nada. Pero como me indujo un coma y estuve inconsciente, la culpan de estas lesiones pero del acto en sí la exoneran totalmente".

Nacho Abad le preguntaba qué pena hubiera sido "justa" para él pero el entrevista, apuntando que era jurista, solo decía: "Intentamos llegar a un pacto de ocho años, quizá ocho años me hubiera parecido correcto".