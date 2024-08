La desolación de la defensa de Pablo Ibar ante su última condena: "Hubo muchas pistas que la policía no investigó"

Pablo Ibar siempre ha negado ser el autor del triple asesinato del que se le acusa. Se ha sometido a tres juicios, el primero fue declarado nulo, en el segundo se le condenó a la pena de muerte y en el tercero a cadena perpetua. Pero ¿Qué pruebas hay en su contra? Su defensa alega que no se han investigado todas las pistas y 'Código 10' repasa las claves de este suceso en el especial 'La noche del crimen'.

Creen que la investigación no fue correcta, acusaron al juez de ser imparcial, presentaron una moción para que se retirara pero se rechazaron. A todo esto se suma el borrado de las cintas de vídeo, que al parecer habrían grabado las amenazas que el dueño de la casa recibió la víspera de los hechos. "Hubo muchas pistas que el departamento de policía no investigó que no se investigaron como la conexión con la mafia, había amenazas, el FBI sabía que estaba en peligro", detallaba el letrado de Ibar, Joe Nascimento.