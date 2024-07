La familia de los muertos la noche de San Juan en Girona ofrece una recompensa de 50.000€ para encontrar al autor

Con los disparos habría alcanzado a un hombre y su cuñada. El presunto asesino se habría dado a la fuga y, en su huida en furgoneta, habría atropellado a la mujer. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Intentaron separarlas pero la mujer le habría amenazado: "Ella chilla 'voy a llamar al Guillermo para que venga y os mate" . Y, según su relato, así habría pasado: "Llegó el Guillermo con la furgoneta, sacó el arma, la metralleta, y se lio a tiros, así sin más. No nos dio tiempo a más, fue todo en segundos, de estar bailando a de golpe con tiros".

Aún desconoce por qué se inició la agresión: "No sé si me confundió con alguien, no lo entiendo, vinieron, se engancharon a mí de golpe, sin hablar", narraba Jenny.