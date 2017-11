¡Increíble! El boxeador Zolani Tete consiguió el KO más rápido de la historia a los 11 segundos

Zolani Tete ha conseguido batir el récord más rápido de la historia del boxeo, al noquear a su rival Siboniso Gonya a los once segundos del inicio del combate. El boxeador sudafricano confesó en el canal de televisión BoxNation que tenía claro que él iba a ser el vencedor, tras haberse haberse preparado en exceso. Una vez finalizada la pelea, Gonya tuvo que abandonar el cuadrilátero con una máscara de oxígeno.

