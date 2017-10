Weah, nuevo presidente de Liberia (el ex jugador, no nuestra web)

Aunque el proceso electoral recomienda prudencia (los resultados no serán oficiales hasta el 25 de noviembre), no hemos querido dejar pasar la oportunidad de subirnos al carro de la victoria. No sea que después del recuento completo no gane y se nos caiga la noticia . Dicho esto, y para que el lector no se eche las manos a la cabeza, hay que añadir que los principales medios locales del país le dan como claro vencedor.