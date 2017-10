La sueca Alexandra Nord, ha confesado cómo un futbolista de la Premier League intentó violarla

La exjugadora de QPR Ladies Alexandra Nord, ha decidido contar en su blog personal cómo un futbolista estrella de la Premier League intentó violarla en un hotel de Londres. Además, la sueca afirmó que el representante del futbolista es totalmente consciente de los hechos y fue este, quien la advirtió de que no debía contar nada de lo sucedido en la habitación del hotel.

La sueca recuerda como se durmió completamente vestida en la cama y a la mañana siguiente s e encontró con que "el chico tenía partes del cuerpo en partes de mi cuerpo donde no pueden estar absolutamente sin mi permiso. Trató de tener relaciones sexuales conmigo" . Además, afirmó: "además de eso, no tenía ropa en la parte inferior del cuerpo. Entendí que fue él quien me quitó la ropa" .