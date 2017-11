Sara Carbonero, sobre el futuro de Casillas: "Quiere seguir jugando y donde le quieran ahí estaremos"

Sara Carbonero volvió a España por unas horas para presentar su nueva colección de joyas Agatha bySara de Agatha París. La periodista habló sobre el futuro de Iker Casillas, confirmando que el guardameta del Porto quiere seguir jugando y afirmó que no les importaría trasladarse a cualquier otro equipo una vez que el ex madridista finalice el contrato en Portugal.

En cuanto a la próxima temporada del guardameta del Porto, no ha desmentido una posible marcha a la Premier : " Es el último año de contrato de Iker, pero en el fútbol nunca se sabe. Podríamos seguir aquí. A mí me encantaría, Oporto es la ciudad que después de Madrid me tiene enamorada. Pero no depende de mí. Es Iker quien tiene que decidirlo. Vaya donde vaya, si él está contento, nosotros estaremos felices. Pero no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea".