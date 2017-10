El sacerdote del Murcia animó a Piqué ante los pitos y... el defensa le regaló su camiseta

El encuentro de Copa del Rey entre el Murcia y el Barcelona nos dejó una peculiar imagen. El párroco del Real Murcia se acercó a hablar con Piqué, éste le dio ánimos para continuar en la selección y decidió aconsejarle para que no hiciera caso a los pitos que escucha en cada partido. El central catalán quiso agradecérselo regalándole su camiseta al final del encuentro.

Los partidos de Copa del Rey siempre suelen dejar momentos para el recuerdo . Esta vez el protagonista fue Piqué , pese a que el catalán no jugase en Murcia, acaparó toda la atención en La Nueva Condomina. El azulgrana se convirtió en el protagonista de la noche, ya que el capellán del Murcia se acercó a charlar con él y terminó pidiéndole la camiseta.

El párroco del Real Murcia ha relatado en el "Larguero" cómo se acercó al central: "Me acerqué a él antes del partido para saludarle y mostrarle mi apoyo. Le di ánimo y le comenté que pese a los pitos que recibe en los campos de fútbol debe seguir adelante , siendo tan buen futbolista como hasta ahora".

El capellán ha asegurado que "no está de acuerdo con muchas cosas que dice Piqué" y reconoció lo que le contestó el culé : "Piqué me dijo que gracias y que me daría la camiseta al terminar el partido. Es un hombre muy sencillo".