Neymar, ¿con el pelo verde? El brasileño no deja de sorprender

ha vuelto a esta vez no ha sido con sus tatuajes , sino con un. El actual delantero del PSG, es un, ahora ha elegido un llamativo, que seguro que no dejará a nadie indiferente a nadie. Quizás el motivo del tinte, ha podido ser la. Las redes sociales no han tardado en, uno de los protagonistas de la película “El caballero Oscuro”, segunda entrega de la trilogía de Batman.