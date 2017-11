Antonella desvela el sexo del bebé que espera con Messi en Instagram

El tercer hijo de Messi y Roccuzzo está en camino, pero todavía no se ha dado a conocer si será un niño o una niña. Mateo y Thiago esperan al nuevo miembro de la familia. Parece que Antonella ha desvelado el sexo del bebe en un hashtag en su Instagram.

Ya son cuatro y dentro de pocos meses serán cinco. Messi y Antonella esperan su tercer hijo , pero todavía no se sabe si es un niño o una niña. Sin embargo, puede que la madre haya dado una exclusiva, no se sabe si queriendo o no, en su Instragam. ¿Será un niño?