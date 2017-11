Lebron James pide la libertad para Cyntoia Brown: la joven que con 16 años mató a su violador y fue condenada a cadena perpetua

Brown fue condenada a cadena perpetua y según las leyes que había en aquel momento en Tennessee no podría obtener la libertad condicional hasta que cumpliera los 69 . Ahora, las leyes han cambiado y podría tener una revisión de la condena dentro de dos años. Tanto la población como los ‘celebrities’ se han movilizado para que su caso no se olvide y pueda quedar en libertad.

En el mundo del deporte, LeBron James ha hecho una enérgica protesta en sus redes sociales y no entiende que se pueda juzgar así a una adolescente: “¿Qué está pasando realmente aquí? ¿No tenía derecho a defenderse? Cyntoia debería recibir un premio, una medalla de coraje en lugar de estar encerrada. Pero no, está encerrada y condenada como un adulto y ¡no podrá conseguir la libertad condicional hasta que tenga 69 años! ¡Ahora tiene 29! No tiene ningún sentido el sistema en su caso. Es solo mi pensamiento”.