Cayetano Martínez de Irujo: una vida luchando contra los clichés

Cayetano tiene muy claro que su deporte, la hípica, el mismo que le llevara a acabar cuarto en Barcelona'92 con un caballo alquilado para la ocasión, o el que le permitiera acabar con sus propias "taras educacionales" para ser él mismo, no es un deporte para ricos. Es consciente de cómo están las cosas en el país en lo que a economía se refiera y sabe cuál es la situación de su deporte en España. Quizá por eso reclama mayor implicación de las autoridades, sean del color político que sean, y reivindica que con muy poco se puede disfrutar encima de un caballo.

El jinete que fuera campeón de España en 2006 es una máquina de dar titulares. Elegimos uno cualquiera al azar, por ejemplo, este: "En un palacio no se dialoga mucho porque, entre otras cosas, casi no te ves". Le brota cuando recuerda el día en que se plantó a la opinión mayoritaria de su familia y decidió vivir la aventura del deporte. Otro más, también al azar, cuando entra de lleno en la polémica de la semana, la de la nueva camiseta de España . "Nos están 'archipolitizando', esa franja de la polémica en otro momento hubiera pasado desapercibida".

No es de extrañar que entre hípica, camisetas de España, política y deporte, también hayamos derribado otro mito, el que dice que uno nace de un equipo de fútbol y es imposible mudar la pasión. A él le pasó. Creía ser del Real Madrid pero algo lo cambió todo: la llegada de Cristiano Ronaldo. Ese momento histórico de nuestro fútbol de allá por 2009 le cambió definitivamente la fe futbolística y cambió el color blanco por el rojiblanco del Atlético de Madrid .

"Como deportista", explica, "me siento más atlético. Todo me ha costado mucho, igual que al que más, aunque la gente piensa lo contrario". Y en eso está, en ir convenciéndonos poco a poco de que hay un Cayetano que no conocemos. O que hay que ir conociendo poco a poco.