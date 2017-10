“Voy a ser valiente 27 años después”: Tatiana Gutsu, oro en Barcelona 92, denuncia que fue violada a los 15 años por Vitaly Scherbo

Tatiana Gutsu, campeona olímpica en Barcelona 92 ha denunciado que fue violada en 1991 por Vitaly Scherbo, seis veces campeón olímpico en Barcelona. La gimnasta ucraniana ha publicado un texto en sus redes sociales contando su historia y acusando a Rustam Sharipov, otro atleta, y Tatiana Toropova, una compañera de selección, de no haberla ayudado en aquel momento.

¿Quién me violó en Stuttgart en la Copa DTB de 1991? Vitaly Scherbo. El monstruo que me ha tenido atemorizada en mi propia prisión durante tantos años

Gutsu señala en el texto a dos personas directamente. La primera, Tatiana Toropova , compañera de selección en Barcelona ‘92 y a la que acusa de no haberla apoyado en aquellos momentos a ser valiente para denunciar los hechos. Y la segunda, a Rustam Sharipov , al que le da las ‘gracias’ por ser un gran amigo de Scherbo y no defender a una niña de 15 años como tenía que haber hecho tras escuchar todo lo que sucedió.

La carrera de Gutsu no fue demasiado larga y no volvió a tomar parte en ningún campeonato importante. La gimnasta participó en alguna exhibición tras las cuatro medallas en Barcelona ‘92, pero no volvió a estar en unos JJOO. Tras su retirada, G utsu se marchó a Estados Unidos y adoptaría la nacionalidad americana en 2003 . Ahora, Gutsu, como ella misma dice, ha tomado su decisión más valiente.