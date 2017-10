Un niño se encuentra un billete de 5 libras en el estadio de su equipo en la Premier y escribe una emotiva carta para devolverlo

El entrenador del Huddersfield lo va a tener difícil para negarse a la petición de este niño. Adam fue al estadio de su equipo para ver el partido ante el United y se encontró un billete de cinco libras. El joven se lo dio a su padre porque “no puede quedarse cosas que no son suyas” , y por eso ha escrito una emotiva carta para devolverlo.

Adam le pide al entrenador del equipo que le deje guardar el dinero a Aaron Mooy porque hizo un partidazo y marcó un gol ante el United. El Huddersfield venció al Manchester United de José Mourinho , pero esa no fue la verdadera lección del día. La gran lección la ha dado este joven mandando esta carta para devolver el billete de cinco libras.

Me encontré un billete de cinco libras en el estadio ys e lo di a mi padre porque no podemos quedarnos cosas que no son nuestras.