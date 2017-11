La hermana de Cristiano le vacila con su altura en redes sociales: “En algo tenías que perder”

Katia Aveiro, hermana del jugador del Real Madrid, ha subido una imagen a sus redes sociales en las que Cristiano Ronaldo sale junto a Rodrigo, su hijo mayor de 17 años. El delantero del conjunto blanco aún es más alto que su sobrino, pero parece que no será por mucho tiempo. Katia, orgullosa de su hijo, le recuerda a Cristiano que le falta poco para dejar de ser el más alto de la familia .

La hermana de Cristiano junto a la imagen cuelga el siguiente texto: “¡Alguien me explica esto! 😅😅😅 Me huele que falta poco para que el tío deje de ser el más alto de la familia. En algo tenías que perder hermano 😂😂 mi hijo no para de crecer…”.