¡Conmoción en Argentina! La salvaje paliza a un árbitro en un partido de fútbol

El asistente Marcelo Acosta habló en radio Rivadavia, donde afirmó que no sabe si continuar en la profesión, tras lo ocurrido: "El operativo falló, nos 'regalaron'. Cuando pedimos por la Policía no aparecieron. Fue una zona liberada. La verdad es que me replanteo la profesión". Añadiendo que: "Yo me pude defender, pero los otros árbitros la sufrieron más, tuvieron pérdida de conocimiento".