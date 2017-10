¡CR7, también en el Bugatti! Siete ‘autorreferencias’ en la vida cotidiana de Cristiano Ronaldo que te harán flipar

A Cristiano le gusta plasmar sus iniciales en casi todo lo que hace. Es su seña de identidad y la lleva por todas partes, no solo en su vida deportiva, sino en su propia casa. Repasamos las imágenes de sus redes para encontrar las siete autorreferencias más excéntricas del portugués.

Cristiano Ronaldo es un futbolista con mucha autoestima. Podría decirse que en una competición de futbolistas con autoestima elevada podría estar entre los primeros. Y esa autoestima no se queda en el terreno de juego sino que le acompañan en casi cualquier aspecto de su vida cotidiana.

Todos tenemos fotografías nuestras en casa. Eso está claro. Lo que podemos observar en la casa de Cristiano, sin embargo, es un auténtico museo de momentazos, unos deportivos y otros no tanto.

También cuando Cristiano se va a la cama o cuando quiere darse un chapuzón lleva consigo sus propias siglas. Por ejemplo, su ropa interior (no, el nombre no se lo ha cosido su madre para que no lo pierda en el campamento de verano) y en los bañadores que utiliza, el portugués luce su marca comercial.