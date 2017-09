Un músico, una granadina, un bloguero intolerante al gluten, una exhibicionista y una pija en 'Ven a cenar conmigo'

Cuando cinco completos desconocidos se sientan alrededor de una mesa para cenar puede pasar cualquier cosa, pero si los cinco luchan por ser el mejor anfitrión de la semana, la cosa se complica. Por lo que no queremos ni imaginar cómo terminará la aventura culinaria de un músico, un bloguero intolerante al gluten, una pija, una mujer exhibicionista que busca el amor y una granadina que dice las cosas a la cara.

Abelardo, un rockero que no se pierde una misa

Mariani: “Soy exhibicionista y me resbala la opinión de la gente”

Mariani tiene 51 años, aunque no lo aparente, es de Almería y actualmente está parada. Se considera una persona “maravillosamente descarada” , es exhibicionista en redes sociales y le resbala la opinión de la gente. Está deseando encontrar a un hombre del que enamorarse y tiene claro que ella vive la vida a su manera.

Esperanza: “La voy a liar parda porque no me callo nada”

“No me gustan los chismes, ni hablar a rodeos, voy a decir las cosas a la cara” , así de claro tiene Esperanza que no se va a callar nada. Esta anfitriona tiene 55 años, trabaja de comercial de alquiler de vehículos y es “fantástica”. Se considera una persona de carácter mixto y con muy “mala folla” porque se crío en Granada, una persona con argumentos, pero que no está dispuesta a callarse nada de nada .