Cayetano Rivera pone rumbo al 'fin del mundo' chileno con 'Planeta Calleja'

El fin del mundo, como se conoce a La Patagonia, espera a Cayetano Rivera. Jesús Calleja ha decidido llevarse hasta uno de los rincones más remotos del globo a su séptimo invitado de la temporada en 'Planeta Calleja'. Clima hostil, regiones inhabitadas y supervivencia al límite aguardan a los dos viajeros que el pasado domingo emprendieron rumbo a la Patagonia chilena. "Tengo la sensación de que puede haber mucha complicidad con Jesús, que puede surgir incluso una amistad entre nosotros", se aventura a decir Cayetano. "Siempre está buscando un punto de riesgo e incertidumbre que a mí me encanta. Creo que lo vamos a pasar muy bien".



Expedición colonial y un ascenso inexplorado de 2.000 metros de altitud

Jesús y Cayetano harán su expedición al estilo de los pioneros, los primeros colonos que se aventuraron a conquistar el sur del país, la región de los glaciares. Sin comodidades, sin hoteles, tendrán que buscarse la vida para llegar a su destino, el Campo de Hielo Sur, la tercera mayor extensión de hielo continental después de la Antártida y Groenlandia. "Quiero que este viaje sea una experiencia que me marque. Me encanta buscarme la vida, la supervivencia, no busco la comodidad. Me gusta mucho la aventura y me encanta viajar. A mi mujer, Eva, también le gusta viajar pero no es tan de mochila y acampada como yo, así que voy aprovechar este viaje con Jesús para disfrutar. Estoy abierto a lo que Jesús diga, me fío totalmente de él y creo que me voy a atrever con todo lo que me pida. Ya le he avisado que me 'pico' con facilidad, así que lo que él haga, yo iré detrás". Entre otras paradas en su trayecto, ascenderán a una cumbre de 1.800 metros aún inexplorada, una ascensión muy exigente físicamente porque tendrán que caminar y trepar por un terreno inestable, sin sendero ni apenas vegetación que hace poco estaba cubierto por el glaciar.