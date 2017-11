Los usuarios de 'digital wallets' podrían beneficiarse del pago a través del móvil este Black Friday

El 'Black Friday' representará una oportunidad para medir la creciente penetración de los pagos digitales frente a otros medios de pago, como las tarjetas de crédito, y para los usuarios, un momento para aprovecharse de los beneficios que de ellos se derivan.

La elevada penetración de 'smartphones', el crecimiento de la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios y las facilidades de inclusión de funcionalidades en los dispositivos, harán que los pagos digitales se incrementen en los próximos años, según apunta el informe 'Achieving top of digital wallet: The new competitive battleground for credit card issuers', elaborado por Oliver Wyman y centrado en Estados Unidos.