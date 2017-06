¿Estás soltero y no tienes plan de verano? Tenemos la solución perfecta

El verano ya está aquí, y como bien sabemos es la época del año perfecta para conocer gente nueva. Pero también es el momento de organizar las vacaciones con tus amigos y qué mejor opción que escoger un plan pensado para los solteros.

Por eso, nos hemos puesto en contacto con Meetic para conocer sus propuestas de verano. El servicio de dating ha preparado viajes para solteros y sus amigos de lo más divertidos y aventureros para que disfrutes de un verano inolvidable. Solo tienes que elegir el destino, ellos se encarga del resto. Además, es muy importante destacar que tus amigos no tienen que estar registrados. Los destinos son:

Si quieres vivir un fin de semana combinando el relax con la aventura, la fiesta y el aire más puro del mundo, Crans Montana es tu destino. Tres días de diversión sin límite con actividades como stand up paddle, senderismo, yoga o wakeboard entre otras. Y por supuesto siempre terminando el día con cenas y noches de fiesta.

Ahora, si tu tiempo no te permite viajar varios días, no te preocupes, también organizan actividades de un día, por distintos puntos de España, para que no pierdas la oportunidad de disfrutar de primera mano la diversión que ponen a tu disposición. Tour de vela en Barcelona, trecking con luna llena en Madrid, descenso del río Verde en Granada o una excursión nocturna a Toledo son algunas de las actividades que ofrece en julio para todos aquellos que estén dispuestos a pasarlo bien y conocer gente nueva.